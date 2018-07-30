Olay, Kağıthane'de Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.