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'da fırın bacasından çıkan tartışması kanlı bitti!

Kağıthane'de bulunan bir fırının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Yaşanan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbulda fırın bacası tartışması kanlı bitti!

Olay, Kağıthane'de Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 07:52
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