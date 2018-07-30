Olay, Kağıthane'de Gürsel Mahallesi, Alaybey Sokak'ta 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre fırında çalışan Hakkı B. ile iki kişi arasında bacadan çıkan duman nedeniyle tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.
İstanbul'da fırın bacasından çıkan tartışması kanlı bitti!
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir fırının bacasından çıkan duman nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. Yaşanan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
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