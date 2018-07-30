Günlerdir İstanbul'da etkili olan yağış sonrası vatandaşlar gözünü Meteoroloji'den gelecek haberlere çevirdi. Milyonlarca İstanbullu hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak etmeye başladı. İstanbul'da hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi aramalar yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine yağış uyarısı yaptı. İşte 30 Temmuz 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Son dakika: Meteoroloji İstanbul'u yine uyardı! İstanbul'a yağış için saat verdiler! (30 Temmuz 2018 Pazartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verilere göre tahminlerini yeniledi. Günlerdir yağışın etkisi altında kalan İstanbul için bir son dakika uyarısı daha yapıldı. Meteoroloji İstanbul'da sağanak yağışın etkisini devam ettireceğini açıklarken, yağış için saat verdi. İşte 30 Temmuz 2018 Pazartesi İstanbul ve Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji , sağanak yağış
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