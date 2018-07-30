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Son dakika: 'u yine uyardı! İstanbul'a yağış için saat verdiler! (30 Temmuz 2018 Pazartesi )

Genel Müdürlüğü son verilere göre tahminlerini yeniledi. Günlerdir yağışın etkisi altında kalan için bir son dakika uyarısı daha yapıldı. Meteoroloji İstanbul'da ın etkisini devam ettireceğini açıklarken, yağış için saat verdi. İşte 30 Temmuz 2018 Pazartesi İstanbul ve Türkiye geneli tahminleri...

Meteoroloji İstanbulu yine uyardı!

Günlerdir İstanbul'da etkili olan yağış sonrası vatandaşlar gözünü Meteoroloji'den gelecek haberlere çevirdi. Milyonlarca İstanbullu hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak etmeye başladı. İstanbul'da hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi aramalar yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine yağış uyarısı yaptı. İşte 30 Temmuz 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 08:39
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