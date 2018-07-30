Günlerdir İstanbul'da etkili olan yağış sonrası vatandaşlar gözünü Meteoroloji'den gelecek haberlere çevirdi. Milyonlarca İstanbullu hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını merak etmeye başladı. İstanbul'da hava durumu nasıl? Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? gibi aramalar yapan vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine yağış uyarısı yaptı. İşte 30 Temmuz 2018 Pazartesi hava durumu tahminleri...