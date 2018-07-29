Muğla Bodrum'da dün yaşanan kazada Leyla Gökçek'in (53) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan İskender Gürün'ün (36) aracı ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Leyla Gökçek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kardeşi Gülbahar Deniz (48) ve diğer otomobilde bulunan sürücü Gürün ile Asiye Filiz (54) ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Leyla Gökçek, hayatını kaybetti.
Korkunç kazaya şahit olan tatilciler gözyaşlarını tutamadı
Leyla Gökçek, hayatını kaybetti.
Korkunç kazaya şahit olan tatilciler gözyaşlarını tutamadı
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