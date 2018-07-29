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e-Devlet'ten işitme engelliler için yeni hizmet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan e-Devlet sistemi üzerinden bugün itibariyle yeni bir özelliğin hizmete alındığını açıkladı. Turhan, "e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşlar, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabilecek" dedi.

e-Devlette yeni dönem bugün başladı

Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon işitme engellinin e-Devlet Kapısı hizmetlerinden daha etkin yararlanmaları amacıyla 'e-Devlet'te Engel Yok' projesinin hayata geçirilmişti. Proje kapsamında kurulan İşitme Engelli Çağrı Merkezi'nde karşılıklı görüntülü canlı destek ortamı üzerinden, yazı veya işaret dili kullanarak istek, öneri ve şikâyetlerini kolay bir şekilde ifade edebiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün itibarıyla uygulamaya alınan yeni hizmetle e-Devlet Kapısı kullanıcısı olan işitme engelli vatandaşların, ihtiyaç duydukları çağrı merkezi hizmetini mobil uygulamalar üzerinden de alabileceklerini söyledi.

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 11:03
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