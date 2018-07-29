Binalarda asansör düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bazı uygulamalara alternatif ve kolaylaştırıcı yeni düzenlemelerin getirildiği yönetmelik değişikliklerine göre, kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisini zorunlu tutan düzenlemeden "tek bağımsız bölümlü konutlar" hariç tutuldu.

Bakanlıkça kamu alanlarında veya kamu hizmet ve tesislerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak ya da uygun görülecek ifraz, tevhit ile parsel sınırı düzeltme işlemleri, yönetmelikte yer alan ifraz ve tevhit şartlarına tabi olmayacak.