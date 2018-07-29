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Diyabet hastaları bu habere dikkat! Şeker aşka engel mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Şeker aşka engel mi?

42 yaşında bayanım. 6 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor erkek hormonu olduğunu testi istedi. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?

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  • 29 Temmuz 2018, Pazar 11:20
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