Diyabet hastaları bu habere dikkat! Şeker aşka engel mi?

42 yaşında bayanım. 6 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktor erkek hormonu olduğunu testi istedi. Herhalde karıştırdı. Yardım eder misiniz?
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Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu , Cinsel hayat
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