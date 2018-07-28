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’da feci ! 2 hayatını kaybetti

'nın Kızılcahamam ilçesindeki TIR’a çarpan otomobildeki da iki uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Ankara’da feci kaza! 2 asker hayatını kaybetti

'nın Kızılcahamam ilçesindeki trafik sında 2 uzman onbaşı hayatını kaybetti. Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarptı.

Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 11:31
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