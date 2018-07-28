Milyonlarca aday bugün yapılacak olan 2018 KPSS A Grubu alan bilgisi testine giriyor. Adaylar ve yakınları 2018 KPSS A Grubu alan bilgisi sınavının ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini iste merak ediyor. Meraklarını gidermek isteyen kişiler 2018 KPSS A Grubu alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? 2018 KPSS A Grubu alan bilgisi sınavı saat kaçta bitecek gibi aramalar yapıyor? KPSS A Grubu alan bilgisi sınavı ile ilgili merak edilen detaylar takvim.com.tr'de.

KPSS ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN YAPILACAK?​

​KPSS Alan bilgisi testi ilk oturumu 28 Temmuz Cumartesi tarihinde saat 10:15'de yapılacak ve ikinci oturumu ise öğlenden sonra saat 14:45'de başlayacak. Sınavın ikinci ayağı ise tek oturumlar 29 Temmuz 2018 Pazar günü düzenlenecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINMIŞTI?​

​KPSS alan bilgisi testi için başvurular 10 Mayıs 2018 tarihinde başlamış ve 21 Mayıs 2018 tarihinde sona ermişti.

Ayrıca adaylara geç başvuru hakkı olarak 6 Haziran 2018 tarihine kadar imkan sağlanmıştı. Bunun yanı sıra sonuç açıklanma tarihi ise; 31 Ağustos 2018 olarak belirtilmişti ve sonuçların ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacağına yer verilmişti.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK​?

​KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 28 Temmuz 2018 tarihinde Saat: 10.15'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 28 Temmuz 2018 tarihinde Saat: 14.45'te düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 29 Temmuz 2018 tarihinde; Saat: 10.15'de düzenlenecek.

2018 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ...

Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans ise 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS'ye başvuru işlemlerini 28 Ağustos 2018 tarihinde yapacaklar. Yaklaşık iki hafta sürecek başvurular 12 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ...​

KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS (KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır. Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer alacaktır. Adaylar başvuru işlemini gerçekleştirmek için merkezlere aşağıdaki belgelerle birlikte gidecek;

*Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

*Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir.

*ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği talep edilecektir.

Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvurularını buradaki açıklamalar doğrultusunda yapacak ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü, saat 23.59'da sona erecektir.