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In My Feelings akımı ABD'de can alıyordu

ABD'nin Florida eyaletinde son dönemde popüler olan "" akımını gerçekleştirmek isteyen isimli gence araba çarptı.

In My Feelings akımı can alıyordu

Dünyada '' akımı hızla yayılırken, bu yeni akım kazaya da davetiye çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde 'ın da uyduğu akıma göre insanların kimisi duran aracından, kimisi de hafif de olsa giden aracından inerek dans ediyor.

HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI

Kişiler bazen bu akımı başarıyla gerçekleştirse de bazen başarısız olabiliyor. Bunun bir örneği geçtiğimiz gün Florida'da meydana geldi.

Florida'da yaşayan , bu akımı gerçekleştirmek için aracından indi, ancak dansını yaptığı sırada araç hızla gelerek kendisine çarptı.

"TAKLA ATACAKTIM ATAMADIM"

Olayı küçük sıyrıklarla atlatan Norwood, "Arabanın üzerime gelmesi bile aslında planlıydı. Ben aracın üstünden takla atacaktım, ama araba hızlı gelince takla atamadım ve bana çarptı." diye konuştu.

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  • 28 Temmuz 2018, Cumartesi 12:46
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