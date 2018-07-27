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Yol arkadaşım

Avusturyalı , ’ta köpeğini kaybetti. İmdadına belediye ekipleri yetişti

Yol arkadaşım
Avusturya'da yaşayan 25 yaşındaki Maria Haas bir ay önce bisikletiyle yola çıktı. Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Bulgaristan'ı dolaştı. Bir süre önce de Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul gezisinde ise bir sokak köpeği kendisini takip etmeye başladı. Genç kız çok ısındığı köpeği de yanına aldı. Bu şekilde gezmeye başladı. 'ın Alaplı İlçesi'nde ise dün köpeği kayıplara karıştı. Genç kız ise durumu belediyeye anlattı. Ekipler 5 saat sonra köpeği terminalde bulup sahibine ulaştırdı.



Köpeğine kavuşmanın sevincini yaşayan Haas, "Türkiye, çok güzel ve insanları çok iyiler" dedi.
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