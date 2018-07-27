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'den İstanbul için son dakika uyarısı! (27 Temmuz 2018 Cuma )

Genel Müdürlüğü, son veriler ışığında İstanbul için son dakika uyarısında bulundu. Özellikle saat 12.00-18.00 arasına dikkat çeken Meteoroloji, bu saatler aralığında gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış tahmini yaptı. İşte 27 Temmuz Cuma tahminleri...

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

İstanbul'un için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin internet sayfasında yer alan saatlik tahminlere göre İstanbul'da 27 Temmuz Cuma günü havanın nasıl seyredeceği konusunda bilgi verildi. İstanbul için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı saat aralıklarına ise dikkat çekti. İşte İstanbul ve Türkiye geneli 27 Temmuz 2018 Cuma hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ SAAT VERDİ!

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, saat 12.00 - 18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00'den sonra ise sağanak yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.

İşte bugün saat saat İstanbul hava durumu:

Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 07:41
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