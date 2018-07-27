Meteoroloji İstanbul'un hava durumu için son dakika uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin internet sayfasında yer alan saatlik tahminlere göre İstanbul'da 27 Temmuz Cuma günü havanın nasıl seyredeceği konusunda bilgi verildi. İstanbul için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı saat aralıklarına ise dikkat çekti. İşte İstanbul ve Türkiye geneli 27 Temmuz 2018 Cuma hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ SAAT VERDİ!

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, saat 12.00 - 18.00 arasında il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Saat 18.00'den sonra ise sağanak yağışın etkisini yitirmesi bekleniyor.

İşte bugün saat saat İstanbul hava durumu:



Geçtiğimiz Çarşamba günü İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı adeta felç etmişti. Sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde trafik adeta kilitlenmiş metro seferlerinde aksamalar meydana gelmişti. Dün ise sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili olmuştu.