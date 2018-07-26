Süper Loto sonucu açıklandı bu hafta 6 bilen çıkmayınca devir gerçekleşti. Süper Loto'da 6 şanslı rakamı bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Milli Piyango İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 597 bin TL belirledi. Geçen hafta şanslı numaraları Eskişehir'den bir kişi bilmiş ve 27 milyon 95 bin liranın sahibi olmuştu. İşte internet üzerinden canlı yayında açıklanan Süper Loto sonucu…

26 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

Saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 561. hafta Süper Loto çekilişi sonuçları belirlendi: 16, 20, 39, 45, 50, 52







SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.



SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.