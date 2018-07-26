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sonucu açıklandı! devretti

çekiliş sonucunda kuponlarını dolduranlar hayal kırıklığına uğradı. Her perşembe akşamı İdaresi tarafından Süper Loto çekilişi gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar üzerinden 26 Temmuz Süper Loto çekiliş sonucunu araştırıyor. Bu hafta ne kadar oldu? İşte Süper Loto çekiliş sonucu ve şanslı rakamlar...

Süper Loto sonucu açıklandı!

sonucu açıklandı bu hafta 6 bilen çıkmayınca devir gerçekleşti. Süper Loto'da 6 şanslı rakamı bilen yi kazanıyor. İdaresi, büyük ikramiye tutarı olarak 1 milyon 597 bin TL belirledi. Geçen hafta şanslı numaraları 'den bir kişi bilmiş ve 27 milyon 95 bin liranın sahibi olmuştu. İşte üzerinden canlı yayında açıklanan Süper Loto sonucu…

26 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU
Saat 21.15'te Milli tarafından canlı yayında gerçekleştirilen 561. hafta Süper Loto çekilişi sonuçları belirlendi: 16, 20, 39, 45, 50, 52



SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ
(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR
Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 21:59
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