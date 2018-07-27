İstanbul Tuzla'da bir kağıt toplayıcısı da teknolojiyi kullanmaya başladı. Kağıtlarını Hoverboard (Elektrikli kaykay) ile toplayan adamı görenler gözlerine inanamadı. Geçimini bu yolla sağlayan vatandaş, kaykay sayesinde el arabasını çekerken daha az efor harcadığını, daha çok yer gezip kağıt toladığını ve kazancının arttığını anlattı.
Teknolojiye ayak uydurdu
Hoverboard (elektrikli kaykay) kağıt toplayıcı, herkesi şaşkına uğrattı
Etiketler: İstanbul
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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