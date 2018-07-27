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paniği

Kuşadası açıklarında dün saat 11.17’de 4,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin ‘ tutulması’na bir gün kala meydana gelmesi, korkuyu arttırdı...

Kanlı ay paniği
Bilim insanları, Ay'ın evrelerinin ler üzerinde bir etkisi olup olmadığını yıllardır araştırıyor. Bazı araştırmacılar Dolunay evresinde, gelgit vakalarının sıklaştığını, bu sebeple denizlerin Dünya'nın kabuğuna daha çok baskı yaptığını ve fay hatlarında tetiklenmeler yaşandığını öne sürüyor. Son 400 yılda yaşanan 8.0 ve üzeri 204 depremin incelendiği araştırmada Ay evreleri ve büyük depremler arasında bazı bulgulara rastlandığı açıklandı. tutulmasının bu gece 22.00'de başlayacağını belirten uzmanlar, dün saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,6 büyüklüğünde bir depremi de bu gelişmeye bağladı. Kuşadası Körfezi'nde merkezi 'ın Sisam Adası olan ilk deprem sabah saat 11.00'de meydana geldi. 2.2 büyüklüğünde ve 7.4 kilometre derinliğindeki depremin ardından bu kez saat 11.17 sıralarında 'nde, 4.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.



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