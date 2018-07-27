Kanlı ay paniği

Bilim insanları, Ay'ın evrelerinin depremler üzerinde bir etkisi olup olmadığını yıllardır araştırıyor. Bazı araştırmacılar Dolunay evresinde, gelgit vakalarının sıklaştığını, bu sebeple denizlerin Dünya'nın kabuğuna daha çok baskı yaptığını ve fay hatlarında tetiklenmeler yaşandığını öne sürüyor. Son 400 yılda yaşanan 8.0 ve üzeri 204 depremin incelendiği araştırmada Ay evreleri ve büyük depremler arasında bazı bulgulara rastlandığı açıklandı. Kanlı ay tutulmasının bu gece 22.00'de başlayacağını belirten uzmanlar, dün saat 11.17'de merkez üssü Kuşadası açıkları olan 4,6 büyüklüğünde bir depremi de bu gelişmeye bağladı. Kuşadası Körfezi'nde merkezi Yunanistan'ın Sisam Adası olan ilk deprem sabah saat 11.00'de meydana geldi. 2.2 büyüklüğünde ve 7.4 kilometre derinliğindeki depremin ardından bu kez saat 11.17 sıralarında Kuşadası Körfezi'nde, 4.6 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
İSTANBUL'DA 24 SAATTE 36 BİN ŞİMŞEK ÇAKTI
İSTANBUL'DA 24 SAATTE 36 BİN ŞİMŞEK ÇAKTI
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