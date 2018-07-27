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Çamaşır kavgası

’da , balkondaki çamaşırlarını kirleten üst komşusunu ev sahibine şikayet etti. Feci şekilde dayak yedi...

Çamaşır kavgası
Çamaşır tartışması kavgayla sonuçlandı. Olay önceki gün Adana'da yaşandı. Üç çocuk annesi Saide Güngör (33), üst komşusunun ev sahibini aradı. "Çamaşırlarımı kirletiyorlar" diyerek dert yandı. Üst katta oturan S.A. ve D.A. ise evini bastıkları Güngör'ü evire çevire dövmeye başladı. Sonrada da evlerine çıktı. Güngör ise polise aradı. Şikayet üzerine yakalanan iki kardeş, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"ELİMİ ISIRDI"
Balkonda oturduğu sırada hakarete uğradığını söyleyen Güngör, "Bana hakaret edip küfrettiler. Sonra balkonuma parke taşları attılar. Ellerinde taşla kapıma geldiler. Balkondaki tahta kapımı kırıp evimin içerisine girdiler. D.A. ve S.A. elimi ısırdı, saçıma yapışıp, 'Son günlerin' dediler. 'Seni burada oturtmayacağız, çıkartacağız' dediler" diye konuştu
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