24 yaşındaki genç, şüpheli şekilde öldü. Kız arkadaşı ise yaralandı. Sır dolu olay önceki gece İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Site görevlisi apartmanın bahçesinde kanlar içinde yatan bir kişiyi gördü. Polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, Atilla Kerem Tongal (24)'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Genç adamın apartmanın 7'inci katından düştüğünü tespit etti. Tongal'ın kız arkadaşına ait evde olduğu öğrenildi. Kanlar içinde olan A.Ö (34) de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından karakola götürüldü. Genç kadın "Kerem'le 3 yıl önce Amerika'da tanıştık. Bu yaz İzmir'de biriyle tanıştığımı söyledim bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Kıskançlık yaparak beni darp etmeye başladı. Ben olay duyulmasın diye bağırmadım. Kerem beni darp ettikten sonra kendini aşağı attı. Ben aldığım alkolün etkisiyle yatağa uzandım, uyumuşum" dedi. A.Ö.'nün burnu kırıldığı öğrenildi. Tongal'ın uyuşturucudan sabıkalı olduğu belirtildi.
Sır gece!
İstanbul Kadıköy’de genç adam, sevgilisinin oturduğu apartmanın bahçesinde ölü bulundu. Kanlar içinde olan kız arkadaşı kendini savundu: Kıskançlık krizine girdi, beni dövüp aşağı atladı
Etiketler: İstanbul Kadıköy
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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