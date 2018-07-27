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Papatya çayı her derde deva mı?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Papatya çayı her derde deva mı?

Bana "Tansiyon hastasısın" dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsun daha iyi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edim.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 08:04
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