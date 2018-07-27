AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi. Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.