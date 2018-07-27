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Bedelli askerliğe başvurular ne zaman başlayacak? Bedelli askerlikte zorunlu görev ne zaman yapılacak?

Milyonlarca vatandaş bedelli askerlikten gelecek olan son dakika haberlerine gözünü çevirdi. Bedelli askerlikte yaş, ücret ve zorunlu askerlik gibi detaylar belli olurken hala cevap arayan bazı sorular mevcut. Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? Bedelli askerlikte zorunlu görev ne zaman yapılacak? Bedelli askerlikte zorunlu görev nerede yapılacak? İşte bedelli askerlikle ilgili cevap arayan sorular...

Bedelli askerliğe başvurular ne zaman başlayacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir." dedi. Muş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Askerlik Kanunu ile Bazı KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yasanın hayırlı olmasını temenni eden Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra düzenlemenin yürürlüğe gireceğini anımsattı.

  • 27 Temmuz 2018, Cuma 08:09
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