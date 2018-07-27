Yol Durumu
  1. Can dostu
  2. Sır gece!

Net dehşet

’de telefonla e bağlanamayan adam, pompalı tüfekle GSM bayisini bastı

Net dehşet
İnternet hizmetinden memnun kalmayan müşteri dehşet saçtı. Olay dün 'de yaşandı. Telefon bayisine başvurup internet aboneliği başlatan Murat K. hizmet almaya başladıktan 15 gün sonra internet bağlantısıyla ilgili sorunla karşılaştı. Öfkeli adam, işyerini pompalı tüfekle bastı. Müşteriler ve çalışanlar kaçtı. Murat K. işyerinin havaya üç el ateş açtı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan şüpheli, polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar