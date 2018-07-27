Net dehşet

İnternet hizmetinden memnun kalmayan müşteri dehşet saçtı. Olay dün Osmaniye'de yaşandı. Telefon bayisine başvurup internet aboneliği başlatan Murat K. hizmet almaya başladıktan 15 gün sonra internet bağlantısıyla ilgili sorunla karşılaştı. Öfkeli adam, işyerini pompalı tüfekle bastı. Müşteriler ve çalışanlar kaçtı. Murat K. işyerinin havaya üç el ateş açtı. Çevrede korku ve paniğin yaşanmasına neden olan şüpheli, polis ekipleri tarafından ikna edildi.
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