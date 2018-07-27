Kız kardeşi kaçırılan genç adam elini kana buladı. Olay dün Kastamonu'da yaşandı. Bir süre önce kızlarının kaçırıldığı iddiası ile Kendir ailesine husumet besleyen Atasoy ailesinin küçük oğlu 17 yaşındaki E. Atasoy, dün pazar yerinde beklemeye başladı. Hasımlarının otomobiline kurşun yağdırdı. Halil Kendir ile oğlu İzzet Kendir yaralandı. Baba öldü, oğlu hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan katil zanlısı ise kısa sürede yakalandı. Kaçırıldığı öne sürülen kızın reşit olduğu ve rızasının da bulunduğu belirtildi.
Kızdı sıktı!
Kastamonu’da 17 yaşındaki genç, kız kardeşini kaçıranlara kurşun yağdırdı. 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı...
Etiketler: Kastamonu
- 27 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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