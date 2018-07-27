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Eskort kabusu

Survivor şampiyonu ’ın hesabını hackleyen dolandırıcılar, akıl almaz yöntemler kullandı. Oflaz’ı “eskort” tehdidiyle soymaya kalkıştı.

Eskort kabusu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, , , , Atacan, gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12'si tutuklu 18 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 'ların, oyuncu Merve Oflaz'ı numarasını "eskort" sitelerine koymakla tehdit ettikleri belirlendi. Oflaz'ın şantaj yapıldığı günün akşamı, çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon aldığı, bu yüzden hattını kapattığı ortaya çıktı. Oflaz'ın hemen şikayetçi olduğu anlaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, kendilerine '' ismini veren çete, gönderdiği mail üzerinden hesapları ele geçirdi. Hesaptaki fotoğrafları silerek yerine müstehcen fotoğraflar paylaştı. Sonrasında whatsapp ortamında bağlantıya geçtikleri hesap sahiplerine bu fotoğraflar üzerinden şantaj yapıldı. Hesabın iadesi için, mağdurlardan para göndermeleri istendi. Pınar Altuğ'un 950 bin takipçili twitter ile 400 bin takipçili Instagram hesabının da ele geçirildiği belirlendi.



Ducky Layne çetesi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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