Eskort kabusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sezen Aksu, Tamer Karadağlı, Erdal Özyağcılar, Pınar Altuğ Atacan, Berk Oktay gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 57 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek şantaj yaptığı iddiasıyla 12'si tutuklu 18 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Hacker'ların, oyuncu Merve Oflaz'ı numarasını "eskort" sitelerine koymakla tehdit ettikleri belirlendi. Oflaz'ın şantaj yapıldığı günün akşamı, çok sayıda eskort sitesi kaynaklı telefon aldığı, bu yüzden hattını kapattığı ortaya çıktı. Oflaz'ın hemen şikayetçi olduğu anlaşıldı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, kendilerine 'Ducky Layne' ismini veren çete, gönderdiği mail üzerinden hesapları ele geçirdi. Hesaptaki fotoğrafları silerek yerine müstehcen fotoğraflar paylaştı. Sonrasında whatsapp ortamında bağlantıya geçtikleri hesap sahiplerine bu fotoğraflar üzerinden şantaj yapıldı. Hesabın iadesi için, mağdurlardan para göndermeleri istendi. Pınar Altuğ'un 950 bin takipçili twitter ile 400 bin takipçili Instagram hesabının da ele geçirildiği belirlendi.
Ducky Layne çetesi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Ducky Layne çetesi, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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