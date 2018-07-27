Artık herkes bedelli askerlikle ilgili tüm soruların yanıt bulmasını beklerken detaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. En çok sorulan soruların başında çalışanların bedelli askerlik durumunun ne olacağı merak konusu olurken, çalışanlar bedelli askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alabilecek mi? Bedelli askerlikte zorunlu görev nerede yapılacak? Bedelli askerlikte zorunlu görevde hangi eğitimler verilecek? Bedelli askerlikten kimler yararlanacak? Bedelli askerliğe başvurular ne zaman başlayacak? gibi sorular yanıt arıyor. İşte bedelli askerlikle ilgili tüm detaylar...