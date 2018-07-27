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, takla atan otomobilinden savrulup saçağına uçtu

'ta Seden Saka (30), kontrolden çıkarak takla atan otomobilinden savrulup, yol kenarındaki evin saçağına düştü. Yaralanan Seden Saka'ya sağlık ekipleri saçağın üzerinde müdahalede bulundu. Saka'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akılalmaz kaza! Balkon saçağında buldular

, öğle saatlerinde - Ankara Karayolu'nun Karaman mevkisinde meydana geldi. Çaycuma'dan Zonguldak'a giden Seden Saka yönetimindeki 67 ZT 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Takla atan otomobilden savrulan Seden Saka, yol kenarındaki evin un altındaki saçağa düştü. Otomobil ise evin altındaki boş iş yerinin önünde durdu.

SÜRÜCÜYÜ BALKON SAÇAĞINDA BULDULAR

Kazayı görüp gelenler ise otomobilde yü göremeyince çevrede arama yaptı. Sürücünün balkon saçağında olduğunu görenler şaşkınlık içersinde yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı Seden Saka'ya balkon saçağında müdahalede bulundu. Seden Saka ve otomobilde bulunan Ertuğrul Ç. (31), ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

​KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun yanında seyir halinde olan Seden Saka'nın otomobilinin, kontrolden çıkarak takla atıp karşı şeride geçtiği görülüyor. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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  • 27 Temmuz 2018, Cuma 09:26
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