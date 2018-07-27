Müslümanların en önemli dönemlerinden olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban fiyatları ne kadar? Diyanet kurbanlık fiyatları kaç para? gibi aramalar yapılmaya başlandı. İşte Kurban Bayramı tatili ve kurban fiyatlarıyla ilgili detaylar...

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu sene 20 Ağustos Pazartesi (Arefe günü) başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın 9 gün olması için idari izin gerekiyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu'nun açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan hafta sonları da eklenince tam 9 gün tatil yapılması öngörülüyor.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER LİSTESİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kars Hayvan Pazarı'nda satışı sunulan hayvanların fiyatlarının 7 bin ile 12 bin lira arasında değiştiği belirtildi.

2018 DİYANET KURBAN FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Yurt içi kesim bedeli bu yıl değişmezken yurt dışı kesim bedeli 25 TL arttı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen "2018 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın, vatandaşın keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla 1993'den beri vekaletle kurban kesim programını gerçekleştirdiğini söyledi.

"Emanetleriniz emanetimizdir." düsturuyla yola çıkan TDV'nin, kurban faaliyetlerini büyük bir hassasiyet, itina ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Erbaş, vakfın, "dini esaslara uygun ve güven veren" bir yapılanmayla bu yıl da gönül coğrafyasına hizmet etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Erbaş, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen program kapsamında, yurt içinde 280 kesim bölgesinde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde Başkanlığın, TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirileceğini anlattı.