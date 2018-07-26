Tansiyona kavun

Yaz aylarında sıcaklıklara bağlı oluşan terleme ve sıvı kaybı, susama duygusunu daha çok hissettiriyor. Vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması için kaybedilen sıvının yerine konulması ve düzenli su tüketimi büyük önem taşıyor. Dyt. Berna Ertuğ, sıvı ihtiyacını ve susuzluğu gideren besinleri ve faydalarını şöyle sıralıyor:

Salatalık: Yüzde 95 su içerir. Kaybedilen sıvının yerine konulması sağlar.

Kavun: Tansiyonu dengeler. Kabızlığı giderir ve tok tutar.

Domates: Bağışıklığı güçlendirir.

Yoğurt: Bağırsakları korur. Serinletir.

Karpuz: Kolesterolü dengeler.

Marul: Vücudun su kaybını önler.