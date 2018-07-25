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karna kahve içmek e davetiye çıkarıyor

Sabahları kalktığımızda ayılmak veya kahvaltıyı geçiştirmek için kahve tüketiyorsanız büyük hata yapıyorsunuz. Kahvenin faydalarının yanı sıra zaraları da bulunuyor. Özellikle karna içilen kahve e davetiye çıkarıyor...

AÇ KARNINA İÇTİĞİNİZ KAHVE...
Mide asidi, tüketilen yiyeceklerin parçalanmasını ve sindirilmesini sağlar. Kahvaltı etmediyseniz mideniz boş ve asit doludur. Aç karnına içtiğiniz kahve ise midenizin asit dengesini değiştirir. Sonuç olarak karın ağrısı yaşayabilir ya da reflüyle karşılaşabilirsiniz. Üstelik şunu da bilmek lazım; kanser hücreleri asitli ortamlarda çok daha çabuk gelişir. Bu yüzden kahveyle dolmuş bir mide ise kansere davetiye çıkarıyor.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 20:43
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