Yaz gribinden nasıl korunulur?

Rekor sıcakların ardından alerjik bünyeleri yaz gribi bekliyor. Sıcak havalarda hiç sevmediğimiz, özellikle tatilde yakalandığımız zaman çok olumsuz yönde etkilendiğimiz yaz gribi kapıyı beklenmedik anda çalabiliyor. Bu yüzden ''yazın grip mi olurmuş'' cümlesini kurmak yerine bu hastalığa yakalanmamak için kendimizi her zaman tedbir içinde tutmalıyız. İşte yaz gribi hakkında her şey...

YAZ GRİBİ NASIL GEÇER?

Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında gribe yakalanmak isyan ettiriyor. Tatil planı yaptığımız ana denk gelirse bu durum bizim için hiç te çekilmez bir hal alabilir. Düşünsenize; tatildesiniz ve eğlenmeniz gerekirken siz burun akıntısı veya ateşli halsiz bir şekilde yatıyorsunuz. Yaz gribi nasıl geçer sorusunun yanıtına ulaşmak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Sıcak havaların gribe karşı kalkan görevi gördüğü düşünülse de, yaz ayları ateş, halsizlik, kas ağrılarıyla gelen grip benzeri şikayetlerin yaşanmasına neden olabilir. Halk arasında "Yaz gribi" olarak bilinen aslında kışın yakalanan gripten farklı bir hastalık olan "Lejyoner Hastalığı" kış gribinden farklı bir tedavi gerektirmektedir.

KİŞİDEN KİŞİYE BULAŞMAZ

Yaz gribi ya da yaygın olarak klima hastalığı olarak adlandırılan lejyoner hastalığı; ateş, halsizlik, kas ağrıları, daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma, derin nefes alma isteği gibi belirtilerle ortaya çıkar. Grip ile benzer belirtiler gösterse de hastalığın sebep olduğu organizmalar gribe göre çok farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu; su tesisatlarında, soğutma kulelerinde, havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Günler içinde kişinin yavaş yavaş hastalanmasına neden olur.



Kış gribi ilaçlarınızı kullanmayın

Lejyoner Hastalığı tedavisinde kesinlikle daha önce kış gribi ve soğuk algınlığında kullanılan ya da çevreden tavsiye edilen ilaçlar dikkate alınmamalıdır. Mutlaka yeni bir kulak burun boğaz uzmanına muayenesi gerekir.

YAZ GRİBİNDEN NASIL KORUNULUR

Klimaların ve havalandırma sistemlerinin genel bakım ve temizlikleri ile periyodik filtre değişikliklerinin zamanında yapılmalıdır.

Havuzların bakım, ilaçlama, havalandırma işlemleri, su değişimi ve havuz suyu boşaltılarak yapılan detaylı zemin temizliğinin, zamanında ve özenle yapılmalıdır.

Bol bol meyve ve en az 2 litre su tüketilmelidir.

Klimayı doğru kullanın!

Yazın klima kullanımı genel olarak minimum düzeyde olmalıdır. Ancak klima kullanılması gerekiyorsa, klimanın sık sık kapatılması bir süre bekledikten sonra tekrar açılması, hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması, sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi, ideal serinliği elde edecek şekilde kurulması, bakımlarının düzenli olarak yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi çok önemlidir. Uyunacak olan odanın pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden daha sağlıklıdır.

Ancak çok sıcak günlerde klima kullanımı söz konusuysa ve klimalı ortamda uyunacaksa;

Gün boyu yaklaşık her saat başı bir bardak su içilmelidir.

Klimanın yaklaşık 22 - 23 derece civarında bir sıcaklığa ayarlı olmalıdır.

Soğuk hava çıkış hızı (üfleme) en düşük şiddette olmalıdır.

Soğuk hava çıkış yönü odanın tavanına dönük olmalı, sabit kalmalıdır.

Klima uyuyan kişilerin üzerine direkt yönlenmemelidir.

Hem pencere hem klimanın açık olduğu bir odada uyumamalıdır.

Kişi üşüme hissiyle uyanılırsa klimayı kapatmamalı, sıcaklık ayarını 3 - 4 derece artırmalıdır.