ÖSYM'nin Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ilişkin soru ve cevapları yayımlamasının ardından, binlerce memur adayları gözlerini KPSS 2018 sonuçlarına çevirdi. Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı yüzde 10'luk kısmı kapsayan cevap anahtarlı soru ve cevaplara ilgi gösterirken bir yandan da sınava yönelik diğer konuları araştırıyor. KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girenler, sınav sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. İşte KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi!
Memur olabilme hayali ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar, sınavlarının ardından sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalarını yapıyor. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde Genel Yetenek, Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavına ilişkin soru ve cevapları açıkladı. Cevap anahtarı ile yayımlanan soru ve cevaplara ilgi gösteren adaylar, KPSS sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, KPSS 2018 sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...
KPSS Alan Bilgisi Sınavları
1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavları
2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavları
3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Memur olabilme hayali ile Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar, sınavlarının ardından sınav sonuçlarına ilişkin araştırmalarını yapıyor. ÖSYM, geçtiğimiz günlerde Genel Yetenek, Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavına ilişkin soru ve cevapları açıkladı. Cevap anahtarı ile yayımlanan soru ve cevaplara ilgi gösteren adaylar, KPSS sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, KPSS 2018 sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?KPSS 2018 Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevapları %10'luk cevap anahtarı ile beraber ÖSYM tarafından açıklandı.
KPSS 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?KPSS Lisans sınav sonuçları 31 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek.
2018 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 28.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de - 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 29.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de - 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 05.08.2018 tarihinde, saat 10:15'de gerçekleştirilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ28 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları
1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavları
2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. KPSS Alan Bilgisi Sınavları
3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
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