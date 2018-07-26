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dan yardım istemişti! Bakanlık harekete geçti

da yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.

Baharın çığlığı Bakanı harekete geçirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk'un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve da yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk'la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

"KIZIMIZIN YANINDAYIZ"

Paylaşımda, "Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 10:21
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