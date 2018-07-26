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açıklarında korkutan !

: açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Kuşadası açıklarında korkutan deprem!

'nde 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.17'de 'na 24,68 kilometre mesafede Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,80 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe 11:32
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