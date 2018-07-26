Kuşadası açıklarında korkutan deprem!

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.17'de Kuşadası'na 24,68 kilometre mesafede Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,80 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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