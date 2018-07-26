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Ölüm duvarı

Ölüm duvarı
'da geçen Pazartesi günü 3 metrelik istinat duvarından düşen ve boynu kırılan Yusuf Öztürk (14) hastanede hayatını kaybetti. Talihsiz genç, toprağa verildi. Baba Mustafa Öztürk, olayda ihmal olduğunu belirterek, "Duvarın üzerinde korkuluk olsaydı şimdi oğlum yaşıyor olacaktı" dedi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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