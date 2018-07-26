Ölüm duvarı

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geçen Pazartesi günü
3 metrelik istinat
duvarından düşen
ve boynu kırılan Yusuf Öztürk (14)
hastanede hayatını
kaybetti. Talihsiz
genç, toprağa verildi.
Baba Mustafa Öztürk
, olayda ihmal
olduğunu belirterek, "Duvarın üzerinde korkuluk olsaydı şimdi oğlum yaşıyor olacaktı"
dedi.
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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