Mesane kanseri bel ağrısında gizli

Modern çağın vebası kanser, hızla yayılıyor.
Cinsiyet, hatta yaş bile ayırt etmiyor. 7'den 70'e herkesin hayatını tehdit ediyor. Böbreklerin ürettiği idrarın depolandığı mesanede meydana gelen kanser ise daha çok erkeklerde görülüyor. 50 yaş ve üzeri erkeklerde risk daha da artıyor.
Çevresel etkenlerin yanı sıra sigara, mesane kanseri riskini 4 katına çıkartıyor. Erken teşhis edildiğinde tedavide başarılı sonuçlar elde ediliyor.
Acıbadem Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, mesane kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
KADINLAR DİKKAT!
Daha çok erkeklerde ortaya çıkan mesane kanseri, artık kadınlarda da görülüyor. Genetik geçişi oldukça düşük olan mesane kanserinin erken teşhisi, tedavide başarılı sonuçların oluşmasını sağlıyor. Buna göre hastanın, vücudunda meydana gelen değişimleri iyi gözlemlemesi ve vakit kaybetmeden uzmana görünmesi gerekiyor. Prof.
Dr. Bülent Soyupak, mesane kanserinin belirtilerini şöyle sıralıyor:
KİLO KAYBINI CİDDİYE ALIN
İDRARDA KAN: Hastalığın ilk ve en önemli göstergesini oluşturuyor.
Mesane kanserinde kanama, genelde ağrısız ve pıhtılı oluyor.
İDRAR YAPARKEN AĞRI: En önemli belirtisini idrar yapma sırasında ağrı oluşturuyor. Bu şikayeti yaşayanların eğer enfeksiyon sorunu yoksa vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor.
SIK İDRARA ÇIKMAK: Normalden daha sık idrara çıkmak, sürekli tuvaletin geldiğini hissetmek mesane kanserini gösteriyor.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU: Mesane kanseri hastaları, idrar yolu enfeksiyonuna karşı daha hassas oluyor.
SIRT AĞRISI: Kanserin ileri aşamalarında sırt ağrıları görülebiliyor.
Bu ağrıyı yaşayanların mutlaka doktora başvurması gerekiyor.
KİLO KAYBI: Birçok türünde olduğu gibi mesane kanserinde de kilo kaybı görülüyor.
MAYDANOZ TÜKETİN
Sağlıklı beslenme, mesane kanseri tedavisini destekliyor. Uzmanlar, hastaların mutlaka günlük 2 litre su içmesini öneriyor. Yine yeşil çay, okaliptus, biberiye, ananas, avokado, papaya gibi bitkisel destekler tedavide olumlu etki gösteriyor. Bunların yanı sıra maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı, avokado, defne yaprağı karışımının demlenip her gün içilmesi; mesane enfeksiyonlarından koruyor. Günde iki bardak domates suyu içmek ve çilek yemek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Cinsiyet, hatta yaş bile ayırt etmiyor. 7'den 70'e herkesin hayatını tehdit ediyor. Böbreklerin ürettiği idrarın depolandığı mesanede meydana gelen kanser ise daha çok erkeklerde görülüyor. 50 yaş ve üzeri erkeklerde risk daha da artıyor.
Çevresel etkenlerin yanı sıra sigara, mesane kanseri riskini 4 katına çıkartıyor. Erken teşhis edildiğinde tedavide başarılı sonuçlar elde ediliyor.
Acıbadem Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, mesane kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler veriyor.
KADINLAR DİKKAT!
Daha çok erkeklerde ortaya çıkan mesane kanseri, artık kadınlarda da görülüyor. Genetik geçişi oldukça düşük olan mesane kanserinin erken teşhisi, tedavide başarılı sonuçların oluşmasını sağlıyor. Buna göre hastanın, vücudunda meydana gelen değişimleri iyi gözlemlemesi ve vakit kaybetmeden uzmana görünmesi gerekiyor. Prof.
Dr. Bülent Soyupak, mesane kanserinin belirtilerini şöyle sıralıyor:
KİLO KAYBINI CİDDİYE ALIN
İDRARDA KAN: Hastalığın ilk ve en önemli göstergesini oluşturuyor.
Mesane kanserinde kanama, genelde ağrısız ve pıhtılı oluyor.
İDRAR YAPARKEN AĞRI: En önemli belirtisini idrar yapma sırasında ağrı oluşturuyor. Bu şikayeti yaşayanların eğer enfeksiyon sorunu yoksa vakit kaybetmeden doktora gitmesi gerekiyor.
SIK İDRARA ÇIKMAK: Normalden daha sık idrara çıkmak, sürekli tuvaletin geldiğini hissetmek mesane kanserini gösteriyor.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONU: Mesane kanseri hastaları, idrar yolu enfeksiyonuna karşı daha hassas oluyor.
SIRT AĞRISI: Kanserin ileri aşamalarında sırt ağrıları görülebiliyor.
Bu ağrıyı yaşayanların mutlaka doktora başvurması gerekiyor.
KİLO KAYBI: Birçok türünde olduğu gibi mesane kanserinde de kilo kaybı görülüyor.
MAYDANOZ TÜKETİN
Sağlıklı beslenme, mesane kanseri tedavisini destekliyor. Uzmanlar, hastaların mutlaka günlük 2 litre su içmesini öneriyor. Yine yeşil çay, okaliptus, biberiye, ananas, avokado, papaya gibi bitkisel destekler tedavide olumlu etki gösteriyor. Bunların yanı sıra maydanoz, mısır püskülü, kiraz sapı, avokado, defne yaprağı karışımının demlenip her gün içilmesi; mesane enfeksiyonlarından koruyor. Günde iki bardak domates suyu içmek ve çilek yemek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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