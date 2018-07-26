Yol Durumu
  1. Rektör dersini verdi
  2. Mesane kanseri bel ağrısında gizli

ler yapıyor

Dar giysiler varis yapıyor
Kadınların kâbusu ; ağrı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Çoklu doğumlar, uzun süreli ayakta durmayı gerektiren bazı meslekler, geçirilmiş damar pıhtılaşmaları varis oluşumuna yol açabiliyor.
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu, varisin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen varisin kangrene yol açabileceğini vurguluyor.
Varisin içerisinde oluşan pıhtıların damar tıkanıklığına yol açtığını ve akciğerleri tehdit ettiğini belirtiyor. Varisten korunmak için şu önerilerde bulunuyor:
Sauna, hamam, kaplıcalardan kaçının,
Egzersiz yapın,
Ayak ayaküstüne atmayın, dizlerini katlayıp oturmayın,
Her gün ayakları soğuk suyla yıkayın...
Etiketler: , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ