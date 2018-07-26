Dar giysiler varis yapıyor

Kadınların kâbusu varis; ağrı ve şişlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
Çoklu doğumlar, uzun süreli ayakta durmayı gerektiren bazı meslekler, geçirilmiş damar pıhtılaşmaları varis oluşumuna yol açabiliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu, varisin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen varisin kangrene yol açabileceğini vurguluyor.
Varisin içerisinde oluşan pıhtıların damar tıkanıklığına yol açtığını ve akciğerleri tehdit ettiğini belirtiyor. Varisten korunmak için şu önerilerde bulunuyor:
Sauna, hamam, kaplıcalardan kaçının,
Egzersiz yapın,
Ayak ayaküstüne atmayın, dizlerini katlayıp oturmayın,
Her gün ayakları soğuk suyla yıkayın...
Çoklu doğumlar, uzun süreli ayakta durmayı gerektiren bazı meslekler, geçirilmiş damar pıhtılaşmaları varis oluşumuna yol açabiliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Cihangiroğlu, varisin ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen varisin kangrene yol açabileceğini vurguluyor.
Varisin içerisinde oluşan pıhtıların damar tıkanıklığına yol açtığını ve akciğerleri tehdit ettiğini belirtiyor. Varisten korunmak için şu önerilerde bulunuyor:
Sauna, hamam, kaplıcalardan kaçının,
Egzersiz yapın,
Ayak ayaküstüne atmayın, dizlerini katlayıp oturmayın,
Her gün ayakları soğuk suyla yıkayın...
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