Otobüs sapığı kaçamadı

Bursa'da belediye otobüsünde E.Y. adlı kadın, yanında oturan S.D.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı.