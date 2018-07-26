Bursa'da belediye otobüsünde E.Y. adlı kadın, yanında oturan S.D.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı.
Otobüs sapığı kaçamadı
Etiketler: Bursa
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.