Yol Durumu
  1. Mesane kanseri bel ağrısında gizli
  2. Dosta acı veda

Otobüs sapığı kaçamadı

Otobüs sapığı kaçamadı
Bursa'da belediye otobüsünde E.Y. adlı kadın, yanında oturan S.D.'nin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıkarken, otobüs şoförü polise haber verdi. Motorize Yunus Ekipleri ile Güven Timleri, seyir halindeki otobüsü, Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde durdurdu. Otobüsteki diğer yolcuların da tepki gösterdiği S.D., gözaltına alındı.
Etiketler:
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ