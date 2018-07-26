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ten korkma

Hepatitten korkma
Karaciğer iltihaplanması olarak da bilinen ; halsizlik, idrar renginde koyulaşma, cilt renginde ve göz aklarında sararma, iştahsızlık, çabuk yorulma gibi belirtiler gösteriyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, hepatitin iyileşebilen bir hastalık olduğunu söylüyor. Hijyenik koşulların önemine işaret ederek tırnak makası, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi malzemelerin ortak kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. "Kirli sular ve bu sularla kontamine gıdalar, hasta kişi ile cinsel temas da risk faktörlerindendir" diyor.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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