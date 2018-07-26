İstanbul Beşiktaş'ta ünlü oyuncu Gülden Dudarık'ın evinin duvarı, yan taraftaki inşaat çalışması sırasında yıkıldı. Yıkılan duvardan odaya beton döküldü. O sırada odada bulunan Gülden Dudarık'ın kardeşi, duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Babasının hediye ettiği 1960 yapımı gitarının da kırıldığını söyleyen Dudarık, "Bu gitar babamdan bize hediye, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar" dedi.
Çimento kabusu
Etiketler: Gülden Dudarık , Beşiktaş , İstanbul
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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