Bosna Hersek'te yaşayan 1 yaşındaki Arslan Kulacic'in beyninde kötü huylu tümör tespit edildi. Küçük çocuk tedavi için 7 ay önce İstanbul'a getirildi. Özel hastanede ameliyat olan ve ilk doğum gününü hastane odasında kutlayan Arslan'ın durumu kötüleşti. Küçük çocuk, önceki akşam yaşam savaşını kaybetti. Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere ülkesine gönderildi.
Arslan’dan acı haber
Etiketler: Bosna Hersek , İstanbul
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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