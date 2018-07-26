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Arslan’dan acı haber

Arslan’dan acı haber
Bosna Hersek'te yaşayan 1 yaşındaki Arslan Kulacic'in beyninde kötü huylu tümör tespit edildi. Küçük çocuk tedavi için 7 ay önce İstanbul'a getirildi. Özel hastanede ameliyat olan ve ilk doğum gününü hastane odasında kutlayan Arslan'ın durumu kötüleşti. Küçük çocuk, önceki akşam yaşam savaşını kaybetti. Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere ülkesine gönderildi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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