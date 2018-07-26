Arslan’dan acı haber

Bosna Hersek'te yaşayan 1 yaşındaki Arslan Kulacic'in beyninde kötü huylu tümör tespit edildi. Küçük çocuk tedavi için 7 ay önce İstanbul'a getirildi. Özel hastanede ameliyat olan ve ilk doğum gününü hastane odasında kutlayan Arslan'ın durumu kötüleşti. Küçük çocuk, önceki akşam yaşam savaşını kaybetti. Arslan'ın cenazesi defnedilmek üzere ülkesine gönderildi.