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Acil şoför

Acil şoför
Kırıkkale'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü olan Funda Kılıç (23), babasının hayalini gerçekleştirmek için direksiyon başına geçti. 43 ilin geçiş güzergahında oluşan kazalarda hayat kurtarmak için zamana karşı direksiyon sallayan Kılıç, işini çok sevdiğini söyledi. "Babam hep ambulans şoförü olmamı istedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim. Biz kadınlar tüm meslek dallarında varız" dedi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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