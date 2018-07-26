Kırıkkale'nin ilk ve tek kadın ambulans şoförü olan Funda Kılıç (23), babasının hayalini gerçekleştirmek için direksiyon başına geçti. 43 ilin geçiş güzergahında oluşan kazalarda hayat kurtarmak için zamana karşı direksiyon sallayan Kılıç, işini çok sevdiğini söyledi. "Babam hep ambulans şoförü olmamı istedi. Babamın hayalini gerçekleştirdim. Biz kadınlar tüm meslek dallarında varız" dedi.
Acil şoför
Etiketler: Kırıkkale
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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