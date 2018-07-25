Özellikle yaz aylarında kadınların ortak problemi olan ve kabus haline dönüşen çatlakları gidermek için servet harcamanıza gerek yok. Çatlakları gidermek için evde uygulamanız gereken yöntemler hakkında size birkaç önerimiz var... Özellikle doğal yöntemlerle olması da acısız ve rahat olacağınızın garantisini vermektedir. Diğer türlü kendini bıçak altına yatıran kadınlar daha farklı sonuçlarla karşılaşabilmektedir. Önemli olan dış güzelliğinizi doğal yöntemlerle iyileştirmenizdir. Bu nedenle de yazının devamında açıklayacağımız önerileri uygulayabilirsiniz.

Patates Tarifi

Patates; kızartması, yemeği, haşlaması ya da fırında olarak tercih edilen en güzel besinlerden biridir. Patatesi isterseniz çatlak geçirmek içinde kullanabilirsiniz. 2 tane orta boy patatesi şeritler halinde keserek çatlak oluşan bölgelerinizi tutarak ovmalısınız. Suyu çıkana kadar bu işlemi yapabilirsiniz.Daha sonrasında ılık bir duş yardımı ile vücudunuzu temizleyebilirsiniz. Böylelikle ciltkuruluğu, hamilelik, doğum ve kilo alıp verme ile oluşan çatlaklarınızı doğal bir yöntemle geçirebilirsiniz. Bu işlemi her gün istediğiniz saat diliminde uygulayabilirsiniz.

Şeker Tarifi

1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı badem yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

Toz şeker, badem yağı ve limon suyunu karıştırıp bir kıvam elde etmeniz gerekmektedir. Özellikle şekerin erimesi için iyice karıştırmalısınız. Çatlağın oluştuğu bölgeye bu karışımı 10 dakika boyunca ovarak ve masaj yaparak yedirmeye çalışmalısınız. Daha sonrasında ılık bir duş alarak bölgeyi rahatlatabilirsiniz.

ÇATLAKLARINIZ KADERİNİZ DEĞİL!

Zeytinyağı Tarifi

Özellikle bu işlemde saf zeytinyağı tavsiye edilmektedir. Bir miktar zeytinyağını kâseye alarak çatlakların oluştuğu bölgelere masaj yapıp uygulayabilirsiniz. Masaj özellikle kan akışınızı hızlandıracak ve bu sayede çatlak oluşumunun da en aza inmesini sağlayacaktır. Vücudunuzun zeytinyağını emmesi için yarım saat kadar bir süre beklemeniz gerekmektedir. Daha sonrasında ılık bir duş ile vücudunuzu temizleyebilirsiniz.

Bu üç tarifle birlikte acısız bir şekilde çatlaklarınızdan kurtulabilirsiniz. İsterseniz her gün, isterseniz iki günde bir uygulayabilir ve vücudunuzun eski formuna kavuşmasına katkı sağlayabilirsiniz.