Elon Musk Twitter’da yasaklandı!

Son yılların en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Elon Musk, bu defa yaptıklarıyla değil, adıyla gündeme geldi. Üstelik, doğrudan ilgisinin olmadığı bir konu ile gündemde. Elon Musk adı Twitter'da yasaklandı! Peki, bu yasak tam olarak ne ifade ediyor?

ELON MUSK TWİTTER'DA YASAKLANDI! PEKİ, NASIL VE NEDEN?

Dünyanın en popüler isimlerinden biri olan Elon Musk, geçtiğimiz dönemlerde kapattığı Facebook hesabının sonrasında, sosyal medya etkileşiminin çok büyük bir kısmını Twitter üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştı. Yaptığı paylaşımlar ve takipçiler ile etkileşimi sayesinde de büyük ilgi gören bu hesabın peşinde art niyetli kişiler de yok değil. İşte bu noktada, Twitter devreye girdi ve Elon Musk adına yasaklama getirdi!

Kripto para işiyle ilgilenenler, popüler hesapların isimlerini kopyalayıp, dağıttıkları linkler ile kullanıcıları kendi işleri için kullanmaya başladı. En çok kullanılan isimlerin başında gelen Elon Musk için, Twitter'ın önemli son derece net oldu.

Twitter'da görüntülenen hesap adı Elon Musk olan kullanıcılar, anında bloke ediliyor. Eğer bu hesap, onaylı bir hesap değil ise, tekrar aktif hale gelebilmek için "insanlık testi" yapılıyor. Bloke edilen hesabın sahibinden, telefon numarası ve CAPTCHA ile onay isteniyor. Onay sonrasında ise bu adı kullanmaya devam edilebiliyor.

BOT HESAPLARA TWİTTER DARBESİ!

Bu çalışmadaki ana hedef, parodi ve taklit hesapların engellemesinden ziyade, bot hesapların tamamen devredışı bırakılabilmesi. Sahte hesap isimleri ile açılan bot hesaplar, kripto para işlemesi için gereken linkleri, popüler hesaplar üzerinden otomatik olarak paylaşarak, inanılmaz bir kullanıcı kitlesine yayabiliyor. SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Musk'ın bu durumdan haberdar olması da dikkat çeken bir detay. Kendisine sorulan bir soruya, Etherium botlarını kimin çalıştırdığını merak ettiğini belirten Musk, bu kişinin becerilerinden etkilenmiş gibi görünüyor.



Musk adının botlar tarafından kullanımını engelleyen Twitter, önümüzdeki dönemlerde bu çalışmanın kapsamını genişletebilir. Geçtiğimiz dönemler, Smyteisimli siber güvenlik şirketini satın alan Twitter, milyonlarca kişinin kullandığı bu servisi, en hızlı şekilde güvende tutacak çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Milyonlarca insana hitap eden sosyal medya hesapları üzerinden kripto para botu çalıştırılması, Twitter'ın canını fazlasıyla sıkmış durumda.