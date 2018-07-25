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Dikkat! uyardı: Bizim onayımız yok

" biber hapı” isimli ürünün Bakanlık onaylı, izinli bir ürün olmadığını bildirdi.

Dikkat! Sağlık Bakanlığı uyardı: Bizim onayımız yok

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İlaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Medyada, geçmişte ölüme sebebiyet veren " biber hapı" isimli ürünün üzerinden satışının devam ettiği yönünde haberlerin yer almasına ilişkin ndan basın açıklaması yapıldı. isimli ürünün Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığı belirtilen açıklamada, "Kilo vermeyi sağladığı yönünde etkileri olduğu belirtilerek internet siteleri ve sosyal medya platformlarında zayıflama ilacı adı altında satışı yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Kurumumuz, 2016 yılından bu yana toplamda 423 internet sitesini biber hapı, Pepper Time gibi isimlerle de anılabilen Meksika biber hapı nedeniyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bildirmiştir. Öte yandan, internet sitelerinde yapılan son incelemelerde bahsi geçen ürünlerin üzerinde ve açıklama kısımlarında ilaç etkin maddesi olan 'sibutramin' ibaresine rastlanılmamıştır. Bununla birlikte, bahsi geçen ürünlerin analizinin yapılması için sipariş verilecek ve analiz sonuçlarında etkin madde tespit edilmesi durumunda gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır. Tarafımızca yürütülen mücadelenin yanında, ilaç olmadığı halde ilaç izlenimi verilerek reklam ve tanıtımları yapılan bu ve benzeri ürünlere vatandaşlarımızın kesinlikle itibar etmemesi ve satın almaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 12:48
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