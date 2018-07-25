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... 'ta su bulundu! Bilim insanları Mars'ta su bulduklarını duyurdu

! Bilim insanları, 'ın güney kutbunda bulunan buzulların 20 kilometre genişliğinde bir göl bulunduğunu duyurdu. Bu Mars'ta kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti

Bilim dünyasında bir ilk! Marsta su bulundu!

Araştırmacılar 'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Bilimadamlarına göre, 'in güney kutbundaki buz tabakasının 20 kilometre kadar altında bir göl bulunuyor.

MARS'TA SU BULUNDUĞUNA DAİR İŞARETLERE RASTLANMIŞTI

Daha önce yapılan araştırmalarda Mars'ta su bulunduğuna dair işaretlere rastlandığı belirtilmişti ancak bu buluş gezegende kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti.

MARS'TA HAYAT OLMA İHTİMALİ TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR

Göl yataklarının geçmişte Mars'ın yüzeyinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bilimadamlarına göre, gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta olma ihtimalini de yeniden gündeme getirecek.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 18:29
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