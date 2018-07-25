Nüfus Müdürlüklerine yapılan olan büro personeli alımı için sözlü sınav aşamasına geçiliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav aşamalarına dahil edilecek olan adaylar, sınavda başarılı puan almaları halinde atamaya tabi tutulacak. Peki, İçişleri Bakanlığı Nüfus Müdürlüğü ön başvuru sonuçları ve sözlü sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylar...

Sonuçların açıklanmasının ardından bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımız taşra teşkilatı, Valilik, Kaymakamlık, İl ve İlçe nüfus birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 1117 adet Sözleşmeli (4/B) Büro Personeli pozisyonlarına personel alımı Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formunun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir.

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

Sözlü sınav, Genel Yetenek, Genel Kültür, Anayasa, İdare Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İçişleri Bakanlığının görev alanına giren konulardan oluşur.

Bölgesel Sınav Komisyonlarında (İstanbul ilinde iki ayrı Komisyon olmak üzere), Bakanlık tarafından görevlendirilecek bir (1) başkan ve dört (4) üye yer alacak.

4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilir. Giriş(sözlü) sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Kesin Olmayan Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listelerine itirazlar, listelerin ilan edildiği tarihten itibaren 2 iş günü içinde mesai saatleri içerisinde adayların sınava girdikleri Bölgesel Sınav Komisyonlarına bir dilekçe ile itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.

İlgili sınav komisyonları itirazları 3 iş günü içinde sonuçlandıracaktır. İtiraz sonuçlarına göre asıl ve yedek adaylardan oluşan Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınavı Başarı Listeleri belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Bölgesel sınav komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup ilan edilen süre içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN İSTENİLEN BELGELER NELER OLACAK?

Sınav başvuru esnasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanan "Sınav Başvuru" linki aracılığıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden erişilerek aday tarafından elektronik ortamda doldurulmuş ve imzalanmış resimli İş Talep Formu.

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan "Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları" na uygun olarak çekilen fotoğraf CD'si ç) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,



Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi fesih edilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı hizmet belgesi ,

2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Form daktilo veya bilgisayar ile eksiksiz olarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra toplam 2 adet olarak teslim edilecektir.) Form, Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden "Örnek Formlar ve Dilekçeler" bölümünden temin edilebilir. (Formun doldurulmasından kaynaklı hataların giderilebilmesi için adayların doldurdukları Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formun kaydedilmiş flash belleğini ve/ veya CD'sini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların istenilen evrakları 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bulundukları yerin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir