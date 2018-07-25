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diye bildiğimiz besinler ölüme yol açabilir

Günlük hayatta hiç tereddüt etmeden tükettiğimiz bazı besinler, ciddi hastalıklara hatta ölümlere neden olabiliyor...

Sağlıklı bir beslenme programında yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz marul, yumurta, domates gibi besinler, Food and Drug Administration'ın yayımladığı en riskli yiyecekler arasında üst sıralarda yer buluyor.

US FDA, risk gurubundaki bu yiyeceklerin iyi temizlenmiş ve bakterileri etkisiz hale getirilmiş şekilde tüketilmesini öneriyor.

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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 19:25
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