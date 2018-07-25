Metro seferleri kademeli olarak başlatıldı

Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı.
Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.
Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor.
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