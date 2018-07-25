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Metro seferleri kademeli olarak başlatıldı

İstanbul'da sağanak yağmurun ardından, su basan Metro istasyonlarında kademeli olarak seferler yapılmaya başlandı.

Metro seferleri kademeli olarak başlatıldı

Yağış nedeniyle M1 Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve Yenikapı - Kirazlı hattında Bayrampaşa durağına kadar su baskınları yaşanmıştı.

Ekiplerin tahliye çalışmalarından sonra seferler Emniyet / Fatih - Havalimanı arasında seferler başladı.

Yenikapı ve Aksaray Metro istasyonları ise hala ulaşıma kapalı. İki istasyonda da yoğunluk gözlenirken, yolcular İETT otobüslerine yönlendiriliyor.

  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba 20:30
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