Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

BEYOĞLU BELEDİYESİ: RUHSATLI İNŞAAT

Habertürk'ün haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR

Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.



Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.