Genç kadın kapkaççı dehşeti yaşadı. Olay 3 Temmuz'da İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. 2 kapkaççı ticari taksi ile evine giden kadını görünce takip etmeye başladı. Kadının bina girişinde kapıyı açmaya çalıştığını fark eden şüpheliler koşarak çantayı kaptı. Kapkaççının saldırısı sonrası çantasını bırakmak istemeyen kadın hayatının şokunu yaşadı. Yerlerde sürüklendi. Daha sonra amacını ulaşan kapkaççılar hızla olay yerinden kaçı. Şüpheliler kaçarak uzaklaşırken, kadının yere düştüğünü gören taksici ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saniye saniye dehşet
İstanbul Beyoğlu’nda taksiden inen kadın kapkaça uğradı. Dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Etiketler: İstanbul Beyoğlu
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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