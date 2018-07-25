Andırındaki minareli köprüye ziyaretçi akını

Köprünün maliyetinin yaklaşık 300 bin TL olduğunu söyleyen Başkan Tezcan, "Köprümüz 6 ayda tamamlandı. Kereste için 30 ton dut ağacı kullandık. 20 ton da demir kullandık. Köprünün yerden yüksekliği 100 metre. Genişliği 2.5 metre. Üzerinden araba dahi geçebilir. O kadar dayanıklı bir köprü. İlçemiz için gerçekten bir cazibe yeri oldu. Her yerden köprüyü ziyarete geliyorlar, yine köprünün bir ayağına ilçemizin sembollerinden olan kalelerimizin benzeri kale yaptık" dedi.

