Andırındaki minareli köprüye ziyaretçi akını

Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, projesi Belediye Başkanı Baki Tezcan tarafından çizilen, yapımını belediye işçilerinin üstlendiği 4 minareli asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor.
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:44:31 Güncelleme: 23:54:29
Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Andırın'daki minareli köprüye ziyaretçi akını
Köprünün maliyetinin yaklaşık 300 bin TL olduğunu söyleyen Başkan Tezcan, "Köprümüz 6 ayda tamamlandı. Kereste için 30 ton dut ağacı kullandık. 20 ton da demir kullandık. Köprünün yerden yüksekliği 100 metre. Genişliği 2.5 metre. Üzerinden araba dahi geçebilir. O kadar dayanıklı bir köprü. İlçemiz için gerçekten bir cazibe yeri oldu. Her yerden köprüyü ziyarete geliyorlar, yine köprünün bir ayağına ilçemizin sembollerinden olan kalelerimizin benzeri kale yaptık" dedi.
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