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serinlik

lı çocuklar, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri’ne giriyor

Ölümüne serinlik
Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmedi. Tüm uyarılara rağmen Seyhan Nehri'ne gitti. Köprüden atlayan çocuklar, ölüme meydan okuyan görüntüler sergiledi. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım" dedi
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