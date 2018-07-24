Adana'da sıcaktan bunalan çocuklar, boğulma tehlikesine aldırış etmedi. Tüm uyarılara rağmen Seyhan Nehri'ne gitti. Köprüden atlayan çocuklar, ölüme meydan okuyan görüntüler sergiledi. Muhammed Duran (11), tehlikeden korktuğunu ama yüzmeye devam ettiğini belirterek, "Boğulanları biz kurtarıyoruz. Ensesinden çekerek 5 kişiyi kurtardım" dedi
Ölümüne serinlik
Adanalı çocuklar, boğulma tehlikesine rağmen Seyhan Nehri’ne giriyor
Etiketler: seyhan nehir , Adana , ölümüne
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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