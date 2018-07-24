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Kördüğün

’de 4 yıl önce evlenen çiftin düğünü, fotoğraf çekimi yüzünden karardı. Çift, o kabus geceyi hala unutamadı

Kördüğün
Kocaeli'de 2014'te dünya evine girmek isteyen bir çift, düğünlerini yaptıkları yerde hayatlarının şokunu yaşadı. İşletmeciler, "Yalnızca fotoğrafçılar fotoğraf çekebilir" dedi. Davetliler telefonlarıyla fotoğraf çektiği için mekan sahibi müziği kapatıp elektrikleri kesti, düğünü iptal etti. Çiftin avukatı Yaren Özşenol, işletmeciyi mahkemeye verdi. 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin lira manevi tazminat istedi. "Aradan 4 yıl geçmesine rağmen müvekkillerim o kabus dolu günü unutamıyor, evlilik yıl dönemlerini kutlayamıyor" dedi. Olaya ilişkin dava sürerken, o gün yaşananların kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mekan sahibi ve fotografçı, iddiaları kabul etmedi. Dava bu yüzden uzadıkça uzadı. Adeta kördüğüm oldu...
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